



Шакил О’Нил получил вызов в суд прямо во время баскетбольного матча

Шакил О’Нил комментировал баскетбольный матч NBA, а судебные приставы увидели трансляцию по телевидению и прибыли на место, чтобы вручить звезде юридические документы.



Жалоба, которой месяцами избегал Шакил О’Нил, направлена от адвокатов инвесторов FTX и является частью коллективного иска против обанкротившейся криптобиржи. О’Нил – лишь один из нескольких знаменитостей, рекламировавших FTX. В иске упоминаются баскетболист Стеф Карри, профессиональный игрок в американский футбол Том Брейди и его бывшая жена, модель Жизель Бюндхен, комик Ларри Дэвид, а также теннисная звезда Наоми Осака.



Кажется, что О’Нил и Карри, даже пошутили о коллективном иске во время предматчевой беседы в студии.



"Спасибо, что втянул меня в неприятности", – в шутку сказал О’Нил смеющимуся Карри. "Не говори ничего, молчи", – добавил он перед тем, как соведущий попытался быстро сменить тему.



Еще один документ, предоставленный О’Нилу, касался его собственного NFT-проекта Astrals, запущенного в марте прошлого года на базе Solana, и, как утверждается в иске, "предлагал продажу незарегистрированных ценных бумаг".



Согласно информации Wall Street Journal, курьеры неоднократно пытались отследить О’Нила у дома, на студиях TNT и даже у его бывшей жены. Однажды они бросили документацию на его внедорожник, хотя вряд ли это можно квалифицировать как "официальное вручение".



Адвокат Адам Московиц сказал, что после вручения исков О’Нил выгнал курьера с арены.



"Это кажется абсурдом – приложить столько усилий, чтобы достать мистера О’Нила", – сказал он, добавив, что, наконец, можно начать судебные процессы.