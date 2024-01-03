



Шахматисты бегут из России

За прошлый год 104 шахматиста сменили российское спортивное гражданство. Только четыре новых спортсмена согласились выступать за Россию.



Статистика трансфертов Международной шахматной федерации (ФИДЕ) показывает неутешительные данные. Сборную России покинули такие топы как Санан Сюгиров (40-й в мировом рейтинге), Алексей Сарана (41-й), Владимир Федосеев (45-й), Никита Витюгов (50-й), Александра Костенюк (11- номер женского рейтинга) и другие.



Но не только шахматисты просчитывают ходы наперед. Атлеты также меняют спортивное гражданство.

