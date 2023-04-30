



Российские спортсмены назвали план участия МОК “чрезмерным и дискриминационным”

Рекомендация Международного олимпийского комитета (МОК) разрешить российским и белорусским спортсменам вернуться на международные соревнования в качестве нейтральных является “чрезмерной и дискриминационной”, заявила комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР).

МОК в прошлом месяце рекомендовал разрешить российским спортсменам вернуться на международные соревнования в качестве нейтральных.



Рекомендации включают в себя то, что российские и белорусские спортсмены могут соревноваться без флага или гимна, а спортсмены, которые поддерживают войну или работают по контракту с военными или службами национальной безопасности, исключены.



В марте глава ОКР Станислав Поздняков осудил рекомендации, и эту позицию поддержала комиссия спортсменов под председательством бывшего олимпийского чемпиона на дистанции 800 метров Юрия Борзаковского.



“Предлагаемые критерии реинтеграции и приема являются чрезмерными и дискриминационными — по национальности и по паспорту, по дисциплине и виду спорта, а также по принадлежности к определенным организациям, десятилетиями развивающим спорт в большинстве постсоветских государств”, — говорится в заявлении комиссии.



“На наш взгляд, создан опасный прецедент, когда ни один спортсмен в мире не может быть уверен, что его права человека и гражданина отныне будут соблюдаться должным образом, что решения принимаются на основании Закона и Олимпийской хартии – без исключения. Сегодня нас, спортсменов, держат как заложников политических игр, которые разделяют международное спортивное сообщество и одновременно сеют рознь внутри олимпийской семьи — диктуя параметры допуска, определяя, кто имеет право выступать, а кто нет”, - сказано в заявлении.



Настольный теннис, пятиборье, фехтование, дзюдо и тхэквондо входят в число олимпийских видов спорта , в которые повторно допустили спортсменов из России и Беларуси в качестве нейтральных.



МОК должен отдельно принять решение об участии российских и белорусских спортсменов в Играх 2024 года позже, а Украина пригрозила бойкотировать Игры, если россиянам разрешат там соревноваться.



Хотя комиссия российских спортсменов считает рекомендации МОК чрезмерными, другие утверждают, что они слишком мягкие.



Во вторник министры спорта Великобритании и Франции настаивали на том, чтобы российские и белорусские спортсмены никогда не соревновались в качестве нейтральных, а Украина запретила своим национальным спортивным командам участвовать в соревнованиях, в которых участвуют спортсмены из двух стран.

