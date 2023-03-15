



Продажа "Манчестер Юнайтед": новый раунд переговоров состоится на этой неделе

Представители шейха Джассима бин Хамада Аль Тани и сэра Джима Рэтклиффа проведут переговоры и получат презентацию от официальных лиц "Манчестер Юнайтед" на этой неделе.



Катарский шейх Джассим и британский миллиардер Рэтклифф являются лидерами на покупку "красных дьяволов", официальные заявки на покупку были поданы ими в прошлом месяце.



Интересы Шейха Джассима будет представлять делегация юристов и финансистов, но сам он, скорее всего, не приедет на "Олд Траффорд" в четверг.



Джим Рэтклифф прибудет в Манчестер для личных переговоров в пятницу вместе со своими адвокатами и экономистами.



Для претендентов на покупку подготовлена презентация, среди спикеров будет директор "Манчестер Юнайтед" Джон Мерто, а также руководители коммерческого и финансового отделов клуба.



Визиты обеих делегаций знаменуют собой следующий шаг в процессе поглощения, после чего ожидается, что предполагаемых новых владельцев попросят вернуться со вторым предложением.



Нью-йоркская компания Raine Group, которая ведет этот процесс от имени владельцев "Мванчестер Юнайтед", затем будет отчитываться перед семьей Глейзеров.



Затем выбранный участник торгов вступает в период эксклюзивности, когда может быть согласована окончательная цена за клуб.



Шейх Джассим, сын экс-премьер-министра Хамада бин Джассима бин Джабера Аль Тани, объявил о своем намерении приобрести "100% акций клуба" в прошлом месяце. Председатель Исламского банка Катара подал заявку на покупку клуба на сумму 4,5 миллиарда фунтов стерлингов.



Рэтклифф, состояние которого, как сообщается, составляет около 13,3 млрд фунтов стерлингов, также нацелился на покупку контрольного пакета акций клуба.



Считается, что первые заявки не соответствовали ожиданиям нынешних владельцев клуба. Сообщается, что семья Глейзеров рассчитывает продать клуб примерно за 6 миллиардов фунтов стерлингов и готова отодвинуть крайний срок продажи "Юнайтед" до июня, чтобы получить лучшую цену.

