Пике обматерил арбитра в своем последнем матче в карьере

Защитник "Барселоны" Жерар Пике в последнем матче в своей карьере обматерил арбитра.

По данным Marca, это произошло во время поединка 14-го тура Ла Лиги против "Осасуны".

Во время перерыва Пике подошел к главному арбитру Хесусу Хилю Мансано, чтобы выразить претензии, однако тот не захотел его слушать.

Когда рефери пошел в подтрибунное помещение, испанец проследовал за ним, матеря его по дороге, за что получил красную карточку.

"Ты видел, какой угловой назначил в наши ворота? Ты – арбитр, который душит нас больше всего. Это е***ый позор. Я с***л на твою е***ую мать", - сказал Пике .

Piqué arguing with Gil Manzano during the halftime against Osasuna pic.twitter.com/rTugpBaVcN