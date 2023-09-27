



Определена страна, где пройдет молодежный ЧЕ по футболу в 2027 году

Конгресс УЕФА выбрал Израиль местом проведения молодежного чемпионата Европы по футболу среди юношей в возрасте до 19 лет.



Согласно официальному решению, Уэльс примет турнир в 2026 года, а Израиль - через год.



Молодежная сборная Израиля произвела фурор, выйдя в финал чемпионата Европы прошлым летом. В настоящее время израильтяне готовятся к отборочному туру перед следующим турниром, который пройдет летом 2024 года в Северной Ирландии.



"Выбор Израиля для проведения этого турнира в 2027 году является еще одним впечатляющим признанием уважения, которое мы заслужили со стороны УЕФА", - сказал президент Израильской футбольной ассоциации.