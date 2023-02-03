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Олимпийский огонь в 2024 году доставят по морю
03.02.2023 15:08 Алина Груднева

Олимпийский огонь в 2024 году доставят по морю

Олимпийский огонь для игр в Париже в 2024 году доставят по морю из Греции.

Его будут доставлять на высоком трехмачтовом корабле, который прибудет в порт Марселя.

По словам организаторов игр, именно в этом месте состоятся соревнований по парусному спорту в следующем году. Факел начнет свое путешествие по Франции с Марселя, откуда проследует через всю страну в течение нескольких недель.

Конечный пункт доставки - Париж. Полный маршрут эстафеты олимпийского огня станет известен в мае.

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