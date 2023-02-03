



Олимпийский огонь в 2024 году доставят по морю

Олимпийский огонь для игр в Париже в 2024 году доставят по морю из Греции.



Его будут доставлять на высоком трехмачтовом корабле, который прибудет в порт Марселя.



По словам организаторов игр, именно в этом месте состоятся соревнований по парусному спорту в следующем году. Факел начнет свое путешествие по Франции с Марселя, откуда проследует через всю страну в течение нескольких недель.



Конечный пункт доставки - Париж. Полный маршрут эстафеты олимпийского огня станет известен в мае.