



Nike приостановил сотрудничество с баскетболистом Ирвингом из-за антисемитизма

Компания Nike приостановила сотрудничество со звездой Brooklyn Nets Кайри Ирвингом и отменила выпуск следующей обуви под брендом Irving после того, как он продвигал антисемитский документальный фильм, содержащий ложную информацию о еврейской общине.



Об этом сообщает телеканал CNBS.



Ирвинг принес более полные извинения за продвижение проекта, который, по его словам, содержал "ложные антисемитские заявления", но этого оказалось недостаточно, чтобы помешать Nike приостановить отношения с Ирвингом.



"Мы считаем, что в Nike нет места разжиганию ненависти, мы осуждаем любые формы антисемитизма. С этой целью мы приняли решение немедленно приостановить наши отношения с Кайри Ирвингом и больше не планируем запускать Kyrie 8", - заявили в компании.