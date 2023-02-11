



Москва возмущена призывами отстранить россиян от Олимпиады

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал призывы министров более 30 стран мира отстранить российских и белорусских спортсменов от Олимпийских игр в 2024 году.



Об этом сообщает ТАСС.



По словам Матыцина, такие призывы делаются в попытках "унизить" спортсменов двух стран.



"Это говорит об уровне культуры соответствующего пана. И его желании внести раскол в единство спорта, нарушить все принципы и унизить спортсменов. Но этим он унизил себя, а не тех, в адрес кого он обращался", — сказал он, комментируя предложение министра спорта и туризма Польши Камиля Бортничука о создании "сборной беженцев" для участия россиян.



Матыцин отметил, что политическое давление в отношении допуска россиян на соревнования является "большим вызовом" для Международного олимпийского комитета.



"Если МОК пойдет на уступки и поддастся влиянию, то это создаст прецедент и негативно скажется на развитии спорта, его единстве. Надеюсь, что это консолидируют международные федерации, которые уже поддержали решение МОК. Национальные олимпийские комитеты должны показать, что они являются независимой силой", — отметил он.