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Месси рассказал, намерен ли завершать карьеру
24.08.2023 22:45 Алина Груднева

Месси рассказал, намерен ли завершать карьеру

Лионель Месси рассказал, намерен ли завершать свою карьеру в большом футболе.

По словам футболиста, он даже не думал о таком развитии событий.

"Мне нравится играть, мне нравится работать с мячом, мне нравится находиться на поле. Не знаю, сколько еще я буду играть, но постараюсь продержаться как можно дольше", - отметил Месси.

По словам 36-летнего футболиста, у него еще есть время подумать, проанализировать и выбрать следующие шаги.

"Сегодня самое главное — насладиться тем, что осталось", — добавил Месси.
 

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