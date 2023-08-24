



Месси рассказал, намерен ли завершать карьеру

Лионель Месси рассказал, намерен ли завершать свою карьеру в большом футболе.



По словам футболиста, он даже не думал о таком развитии событий.



"Мне нравится играть, мне нравится работать с мячом, мне нравится находиться на поле. Не знаю, сколько еще я буду играть, но постараюсь продержаться как можно дольше", - отметил Месси.



По словам 36-летнего футболиста, у него еще есть время подумать, проанализировать и выбрать следующие шаги.



"Сегодня самое главное — насладиться тем, что осталось", — добавил Месси.

