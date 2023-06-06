Новости » Спорт
06.06.2023 04:39 Наталья Богинская

Легкоатлетка из Коннектикута подала в суд после проигрыша транс-спортсменкам

20-летняя Челси Митчелл объединилась еще с тремя атлетками в подаче иска на Ассоциацию школ Коннектикута и Межшкольную спортивную конференцию штата. Девушки стремятся отменить политику, позволяющую трансгендерным спортсменам участвовать в соревнованиях в соответствии с их гендерной идентичностью, а не биологическим полом.

Девушка сражается за целостность женского спорта после того, как она проиграла трансгендерам более 20 забегов в течение своей школьной карьеры. Митчел указывает, что только две трансгендерные спортсменки за 4 года соревнований "отобрали" 15 призов штата и снизили результаты 85 биологических девушек.

Завтра в Нью-Йорке состоится суд. Спортсменки надеются, что он признает политику штата ошибочной, признает вред, причиненный спортсменкам-биологическим женщинам и восстановит их рекорды и репутацию, которую они заслужили тяжелым трудом.

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