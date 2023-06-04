



Израильский форвард отдал трогательную дань “жертвам пограничного нападения”

Футболист сборной Израиля Дор Тургеман забил сенсационный победный гол в ворота Бразилии на Чемпионате мира по футболу среди юношей до 20 лет в субботу вечером и посвятил его трем солдатам ЦАХАЛа, погибшим в результате теракта на границе с Египтом.



“Это был нелегкий день для страны, и надеется, что команда доставила всем радость”, – заявил он. “Посвящаю свой гол памяти Лии Бен-Нун, Охада Дахана и Ори Ицхака Илоуза, пострадавшим от нападения террористов”.