



Ирак отказался от товарищеского матча по футболу с РФ

Федерация футбола Ирака объявила об отказе от товарищеского матча с сборной России.



Об этом сообщил пресс-секретарь иракской сборной Мохаммед Имад.



"Федерация футбола рассматривала проведение товарищеского матча между сборными Ирака и РФ в День ФИФА, 7 сентября, но все осталось на стадии интересов. Мы решили участвовать в товарищеском турнире четырех сборных: Ирака, Иордании, Катара и Ирана", - пояснил он.



По словам Имада, первенство состоится в Иордании в начале сентября. Причину отказа от матча он называть не стал.



"Касательно наших отношений с Российский федерацией футбола, то они сотрудничают, но никакие переговоры о проведении товарищеских матчей не ведутся", - добавил он.

