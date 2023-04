Индийский пловец установил рекорд, переплыв Кинерет

Индийский пловец Ариан Сингх Дадиала 21 апреля установил мировой рекорд по самому быстрому переплытию озера Кинерет при экстремальных погодных условиях.



В ноябре прошлого года 21-летний спортсмен установил мировой рекорд в Гоа, проплыв 32 км в открытом море за 5 часов 36 минут. Теперь он стал первым азиатским пловцом, переплывшим Кинерет.



Заплыв Дадиала начал в 5:18 утра в пятницу, а завершил его в 11:33.



"Ариан Сингх Дадиала, 21-летний индийский пловец, преодолел препятствия и переплыл Кинерет (протяженностью 20,5 км) за 6 часов 15 минут", — сообщает индийская дипмиссия.



По словам спортсмена, он принял вызов, чтобы укрепить отношения между Индией и Израилем.

