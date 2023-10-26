



Игрок "Ниццы" дисквалифицирован за поддержку ХАМАСа

Защитник "Ниццы" Юсеф Аталь дисквалифицирован на семь матчей за поддержку ХАМАСа.



Соответствующее решение вступает в силу с 31 октября.



Соответствующее решение было принято после скандала, разгоревшегося вокруг алжирца, выложившего в соцсетях ролик с призывом к "черному дню для евреев".



Пост игрок "Ниццы" удалил и извинился, но было уже поздно. В отношении футболиста прокуратура возбудила расследование по делу в оправдании терроризма и подстрекательстве к насилию на религиозной почве.

