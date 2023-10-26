Новости » Спорт
Игрок "Ниццы" дисквалифицирован за поддержку ХАМАСа
26.10.2023 12:55 Алина Груднева

Игрок "Ниццы" дисквалифицирован за поддержку ХАМАСа

Защитник "Ниццы" Юсеф Аталь дисквалифицирован на семь матчей за поддержку ХАМАСа.

Соответствующее решение вступает в силу с 31 октября.

Соответствующее решение было принято после скандала, разгоревшегося вокруг алжирца, выложившего в соцсетях ролик с призывом к "черному дню для евреев".

Пост игрок "Ниццы" удалил и извинился, но было уже поздно. В отношении футболиста прокуратура возбудила расследование по делу в оправдании терроризма и подстрекательстве к насилию на религиозной почве.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы