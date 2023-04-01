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Франция отменила соревнования по фехтованию из-за допуска россиян
01.04.2023 22:10 Алина Груднева

Франция отменила соревнования по фехтованию из-за допуска россиян

Франция отменила этап Кубка мира по фехтованию из-за допуска россиян и белорусов к соревнованию.

Об этом объявила Французская федерация фехтования.

"Не имея возможности удовлетворить просьбу Международной федерации фехтования (FIE) об участии российских и белорусских спортсменов в Кубке мира по фехтованию на шпагах, запланированного на 19-21 мая в Сен-Мор-де-Фоссе, Французская федерация фехтования объявляет об отмене соревнований Monal Challenge в 2023 году", - сказано в официальном заявлении.

Уточняется, что о соответствующем решении были проинформированы спортивные и государственные учреждения.

 

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