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Формула-1: Гран-при в Китае отменили
02.12.2022 21:20 Ольга Белозерова

Формула-1: Гран-при в Китае отменили

Организаторы "Формулы-1" отменили Гран-при в Китае из-за "постоянных трудностей" с коронавирусом.

F1 заявляет, что не сможет нормально работать в Китае и не может оправдать риски для персонала, участвующего в поездках, сообщает ВВС.

Гонка в Шанхае должна была вернуться в апреле впервые с 2019 года.

"Формула-1 оценивает альтернативные варианты замены слота в календаре на 2023 год и в надлежащее время предоставит обновленную информацию по этому вопросу", - говорится в заявлении F1.

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