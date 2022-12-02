



Формула-1: Гран-при в Китае отменили

Организаторы "Формулы-1" отменили Гран-при в Китае из-за "постоянных трудностей" с коронавирусом.



F1 заявляет, что не сможет нормально работать в Китае и не может оправдать риски для персонала, участвующего в поездках, сообщает ВВС.



Гонка в Шанхае должна была вернуться в апреле впервые с 2019 года.



"Формула-1 оценивает альтернативные варианты замены слота в календаре на 2023 год и в надлежащее время предоставит обновленную информацию по этому вопросу", - говорится в заявлении F1.