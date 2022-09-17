



Динамо - Зенит. Превью и прогноз на матч 10 тура РПЛ

Зенит не знает поражений на протяжении 9 туров, как и Ростов. Динамо тоже долго держалось, но в последнем туре уступил Сочи при относительно равной игре. Смогут ли москвичи навязать борьбу чемпиону страны и заработать хоть какие-то очки? Уж про победу говорить как-то не представляется возможным, согласитесь. Давайте разберемся, какие ставки можно рассматривать на одну из центральных встреч всего тура

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Динамо

Динамо потерпело первое поражение в РПЛ в последнем 8-ом туре от Сочи на выезде. Не сказать, что москвичи плохо играли, но 2 быстро пропущенных мяча решили исход всей встречи. Даже несмотря на то, что удалось отыграть один мяч достаточно быстро, дивидендов это серьезных так и не принесло.

Среди недели удалось выиграть кубковый матч у Ахмата, который сейчас пребывает в стрессовой ситуации, тем более после ухода Талалаева. Динамо хоть и победило, но выглядело совершенно блекло - 2 удара в створ, 2 гола и этого хватило для того, чтобы победить.

В целом по сезону Динамо вызывает смешанные чувства. Это вообще не та команда, что была при Шварце в прошлых сезонах. Вроде и результаты какие-никакие есть, но какого-то оптимизма нет. Почти все свои встречи москвичи проводят вторым номером. В обороне - все далеко не лучшим образом, связано это с уходом легионеров. Где в итоге окажется Динамо по окончанию сезона - большая загадка, но представить, что они будут бороться за условное 2-3 места я вот лично не могу.

Зенит

Зенит делает что хочет. Издевается над соперниками. В последних матчах унизили Спартак (не по счету, так по игре), затем отвесили охапку голов Оренбургу. Зато среди недели взяли да слили кубковый матч Крыльям, показав совершенно бесполезный футбол. Убежден, что особого внимания на эту встречу обращать не стоит. Там и состав полурезервный был, да и мотивации вообще не было заметно. На Динамо питерцы настроятся сто процентов.

Несмотря на относительно комфортное первое место в таблице, я не думаю, что против Динамо Зенит покажет блеклую игру. Если рассуждать о той же мотивации на весь сезон в целом, то Зениту вообще можно не играть. А какой толк? Еврокубков все равно не будет, скорее всего и на следующий год. Но это конечно все мифы. .

Прогноз на игру

Какие есть варианты? Я почти не сомневаюсь в победе Зенита, на это дают порядка 1.5 Можно рискнуть с минимальной форой в -1, тогда уже будет около 1.8. Но я б лучше обратил внимание на тотал Зенита. За ставку ИТ2Б(1.5) дают порядка 1.65. Вроде и не много, но зато бетонно на мой взгляд.

Одного мяча для победы может не хватить. Все-таки Динамо со своим атакующим потенциалом на гол как минимум наиграть может. Поэтому для комфорта питерцам нужно минимум забивать 2 мяча. Этот выбор считаю самым надежным.

Также можно обратить внимание на общий тотал в 2.5 мяча. Даже если Динамо не забьет, вполне вероятно что 3 мяча отгрузит им Зенит, но это при большом желании. Будет ли такое желание - я не знаю, но в 2 дежурных мячах от питерцев я не сомневаюсь.