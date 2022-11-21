



ЧМ-2022 в Катаре: сборные отказались от капитанских повязок в поддержку ЛГБТ

Капитаны семи национальных сборных, включая Англию и Германию, хотели выйти на поле на чемпионате мира по футболу в Катаре с повязками, на которых изображен ЛГБТ-флаг.

Руководство ФИФА в своих требованиях запретило это делать.

В частности, команды выбрали себе радужные повязки с надписью #OneLove, продвигающую тему ЛГБТ+ сообщества.

Однако в понедельник, 21 ноября, на сайте Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB) появилось сообщение о том, что капитаны сборных Англии, Уэльса, Бельгии, Нидерландов, Швейцарии, Германии и Дании не будут носить такие повязки после угрозы получить желтую карточку.

"Мы выступаем за идею кампании One Love и продолжим ее распространять, но наш главный приоритет на чемпионате мира — побеждать в играх. Вы же не хотите, чтобы капитан начал матч с желтой карточки. Вот почему с тяжелым сердцем мы были вынуждены отказаться от нашего плана", — сказано в заявлении.