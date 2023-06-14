



"Жив и здоров": Кадыров нашел "дорого брата" Делимханова

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил, что тоже нашел "дорогого брата" Адама Делимханова, который находится в зоне боевых действий в Украине.



Однако его версия немного отличается от той, что ранее была озвучена Госдумой РФ.



После сообщений о том, что Делимханов погиб на войне в Украине, в ГД сообщили, что он жив, но ранен. Кадыров же утверждает несколько иное.



"Спасибо всем, кто переживал! Адам Султанович жив-здоров и даже не ранен. Я это знал с самого начала фейкового вброса, но решил продемонстрировать всем, в первую очередь украинцам, до какой степени опустились их средства массовой информации", - сказал он.



По словам Кадырова, он совместно с "дорогими братьями" - Делимхановым, председателем Парламента ЧР Магомедом Даудовым, министром ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмедом Дудаевым - продолжают работать.



"Подразделения "АХМАТ" находятся на своих местах, в том числе укрепляются на границе России в Белгородской области. Обсудили нынешнее положение, перераспределение сил и средств наших подразделений", - резюмировал Кадыров.



Новость о Делимханове даже в России в течение дня обрастала все новыми подробностями. Политолог Кирилл Сазонов говорил, что кортеж попал под обстрел в Запорожской области.



Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков выражал обеспокоенность, поясняя, что ожидает подтверждения информации.



Командир "Ахмат" Апты Алаудинов говорил, что правая рука Кадырова - жив и вообще находится в Чечне. А председатель Госдумы Вячеслав Володин и вовсе все данные опровергал.



Кадыров, в свою очередь, обещал ГУР "щедрое вознаграждение" за любую информацию о потерянном "дорогом брате".

