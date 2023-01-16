



Зеленский: Россия готовит новую попытку перехватить инициативу в войне

Россия готовит новую попытку перехватить инициативу в войне против Украины, поэтому Киеву необходимы новые поставки вооружений. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении.



"То, что произошло в Днепре, то, что Россия готовит новую попытку перехватить инициативу в войне, то, что характер боевых действий на фронте требует новых решений в оборонном снабжении - все это только подчеркивает, как важно координировать наши усилия – всех участников коалиции защиты Украины и свободы. И ускорять принятие решений", - заявил он.



Президент подчеркнул, что сегодня хороший пример подала Великобритания.



"Объявлено о новом пакете оборонной помощи - то, что нужно. Танки, прочая бронетехника, артиллерия. То, что мы обсуждали с премьер-министром Риши Сунаком. Я благодарю тебя, Риши, благодарю каждого британца за ощутимую и своевременную поддержку", - добавил Зеленский.