



Зеленский прилетел в Британию: в программе встреча с королем Чарльзом III

Самолет Королевских Военно-воздушных сил с президентом Украины Владимиром Зеленским только что приземлился в аэропорту Станстед.



Зеленский отправится на Даунинг-стрит для переговоров с премьер-министром Риши Сунаком, а затем выступит в парламенте в 13:00 (по украинскому времени в 15:00).



Также стало известно, что король Чарльз III проведет аудиенцию с Зеленским в королевской резиденции сегодня днем.



"Король сегодня проведет аудиенцию с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщили в Букингемском дворце", - подтвердили в Букингемском дворце.



