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Зеленский прилетел в Британию: в программе встреча с королем Чарльзом III
08.02.2023 13:00 Раиса Вовк

Зеленский прилетел в Британию: в программе встреча с королем Чарльзом III

Самолет Королевских Военно-воздушных сил с президентом Украины Владимиром Зеленским только что приземлился в аэропорту Станстед.

Зеленский отправится на Даунинг-стрит для переговоров с премьер-министром Риши Сунаком, а затем выступит в парламенте в 13:00 (по украинскому времени в 15:00).

Также стало известно, что король Чарльз III проведет аудиенцию с Зеленским в королевской резиденции сегодня днем.

"Король сегодня проведет аудиенцию с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщили в Букингемском дворце", - подтвердили в Букингемском дворце.

 

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