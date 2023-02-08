Зеленский прилетел в Британию: в программе встреча с королем Чарльзом III
Самолет Королевских Военно-воздушных сил с президентом Украины Владимиром Зеленским только что приземлился в аэропорту Станстед.
Зеленский отправится на Даунинг-стрит для переговоров с премьер-министром Риши Сунаком, а затем выступит в парламенте в 13:00 (по украинскому времени в 15:00).
Также стало известно, что король Чарльз III проведет аудиенцию с Зеленским в королевской резиденции сегодня днем.
"Король сегодня проведет аудиенцию с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщили в Букингемском дворце", - подтвердили в Букингемском дворце.