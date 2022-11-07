



Зеленский поздравил Нетаниягу с победой

Президент Украины Владимир Зеленский позвонил Биньямину Нетаниягу, чтобы поздравить его с победой на выборах в Кнессет 25-го созыва.

Телефонный разговор состоялся в понедельник, 7 ноября.

По данным офиса Нетаниягу, между ними была теплая беседа.

"Назначенный премьер-министр Израиля Нетаниягу поблагодарил его и повторил свои слова в предвыборной кампании о том, что после вступления в должность он серьезно рассмотрит украинский вопрос", — сказали в канцелярии Нетаниягу.