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Зеленский: Ордер на арест Путина - это историческое решение
17.03.2023 21:27 Раиса Вовк

Зеленский: Ордер на арест Путина - это историческое решение

Президент Владимир Зеленский в своем видеообращении к украинцам прокомментировал главную новость сегодняшнего дня - Международный уголовный суд выдал ордера на арест президента РФ Владимира Путина.

"Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина. Историческое решение, с которого начнется историческая ответственность.

Глава государства-террориста и еще одно российское должностное лицо официально стали подозреваемыми в военном преступлении - в депортации украинских детей – незаконном перемещении тысяч наших детей на российскую территорию.

Совершить такую преступную операцию было бы невозможно без приказа высшего руководителя государства-террориста. Разделять детей с семьями, лишать их любой возможности связаться с родными, хоронить детей на российской территории, распылять по отдаленным регионам – все это очевидно российская государственная политика, государственные решения, государственное зло. Начинающееся именно с первого должностного лица этого государства.

Я благодарен команде прокурора Карима Хана и Международному уголовному суду, всем в мире, кто помогает нам бороться за справедливость. Благодарен за принципиальность и за готовность реально привлечь к ответственности виновных.

Слава всем, кто сейчас в бою за Украину! Слава всем, кто помогает нам защищать наших людей!" 

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