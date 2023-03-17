



Зеленский: Ордер на арест Путина - это историческое решение

Президент Владимир Зеленский в своем видеообращении к украинцам прокомментировал главную новость сегодняшнего дня - Международный уголовный суд выдал ордера на арест президента РФ Владимира Путина.



"Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина. Историческое решение, с которого начнется историческая ответственность.



Глава государства-террориста и еще одно российское должностное лицо официально стали подозреваемыми в военном преступлении - в депортации украинских детей – незаконном перемещении тысяч наших детей на российскую территорию.



Совершить такую преступную операцию было бы невозможно без приказа высшего руководителя государства-террориста. Разделять детей с семьями, лишать их любой возможности связаться с родными, хоронить детей на российской территории, распылять по отдаленным регионам – все это очевидно российская государственная политика, государственные решения, государственное зло. Начинающееся именно с первого должностного лица этого государства.



Я благодарен команде прокурора Карима Хана и Международному уголовному суду, всем в мире, кто помогает нам бороться за справедливость. Благодарен за принципиальность и за готовность реально привлечь к ответственности виновных.



Слава всем, кто сейчас в бою за Украину! Слава всем, кто помогает нам защищать наших людей!"