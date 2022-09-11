



Зеленский: 200 дней украинского противостояния – мир в восторге, враг в панике

Традиционное вечернее обращение Президента Владимира Зеленского к народу Украины по итогам 200 дней полномасштабной войны:



"200 дней украинского сопротивления. Почти 5 тысяч часов. Почти 300 тысяч минут. Почти 20 миллионов секунд. И ровно столько же причин, чтобы всем, благодаря кому это возможно, сказать спасибо. Миллионы раз. Без всяких "почти". Сказать, что мы верим в них и нашу победу. Без всяких "почти".



Всем, кто за 200 дней уничтожил более 2000 вражеских танков, 4500 боевых бронированных машин, свыше 1000 вражеских артиллерийских систем, 250 самолетов и 200 вертолетов и почти 1000 беспилотников оккупанта, 15 кораблей и катеров.

Уволил сотни наших городов и сел. Кто сломал планы врага, потому что не сломался сам".







Полное обращение Президента Украины ТУТ