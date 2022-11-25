



Запад наращивает производство оружия - WSJ

Ряд западных компаний начали расширять свои мощности и увеличивать производство оружия, пишет The Wall Street Journal.



Крупнейшие в мире производители оружия наращивают производство ракетных установок, танков и боеприпасов по мере того, как отрасль меняется, чтобы удовлетворить устойчивый спрос, вызванный войной на Украине.



Наращивание производства в значительной степени происходит в Европе, где небольшое количество давно зарекомендовавших себя производителей оружия привыкла к более скромному спросу на свою продукцию в мирное время и теперь пытается увеличить мощности, чтобы справиться с ожидаемым потоком заказов.



Rheinmetall, один из крупнейших европейских производителей оружия и боеприпасов, на прошлой неделе согласился купить испанского конкурента, чтобы увеличить свои мощности по производству боеприпасов. Его исполнительный директор сказал, что ожидает новых крупных контрактов в следующем году.



Стремление увеличить производство также проявляется в США и Азии. Пентагон выделил Украине оружие и услуги на сумму более 17 миллиардов долларов, большая часть которых получена из существующих запасов. Он также заключил новые контракты на сумму около 3,4 миллиарда долларов для пополнения внутренних запасов и запасов союзников.



Raytheon Technologies Corp. разобрала старые "Стингеры" и вернула сотрудников, вышедших на пенсию, чтобы увеличить производство, которое сократилось до минимума. США не заказывали ракеты с 2008 года.



L3Harris Technologies Inc., получившая заказы на оборудование для Украины на сумму 200 млн долларов, заявила, что извлекает чипы из старых радиоприемников, чтобы сделать новое оборудование связи и не пропустить какие-либо поставки, связанные с Украиной.



Корпорация Lockheed Martin удваивает производство противотанковых ракет Javelin, которые она производит совместно с Raytheon, а также на 60% увеличивает производство ракетных установок Himars и ракет GMLRS.



А в Азии Южная Корея планирует продавать артиллерийские снаряды, предназначенные для украинских сил, в рамках конфиденциальной сделки по поставкам оружия между Сеулом и Вашингтоном.



Оборонные бюджеты в Европе, которые сокращались на протяжении десятилетий, постепенно увеличивались после аннексии Крыма Россией в 2014 году. Вторжение Москвы в Украину в феврале дало более быстрый импульс. Акции Rheinmetall выросли на 115% с 1 января, а акции Saab и британской BAE Systems PLC выросли на 30% и 44% соответственно. Акции Lockheed выросли на 36% с начала года. General Dynamics выросла на 22%, а Raytheon поднялась на 12%.



Польша увеличивает свой оборонный бюджет до 3% от своего валового внутреннего продукта в 2023 году по сравнению с 2,1% в настоящее время. Литва, Эстония и Латвия приближаются к 2,5%, по данным лондонского Международного института исследований в области безопасности, аналитического центра в области обороны. Швеция, Финляндия и Великобритания также взяли на себя обязательства по увеличению бюджетов.



Тем временем Германия создала оборонный фонд в размере 100 миллиардов евро после вторжения, а также пообещала приступить к выполнению давно поставленной цели НАТО по расходованию 2% ВВП на оборону.



Saab уже расширяла свои производственные мощности в последние годы на фоне обострения напряженности в отношениях с Россией. Помимо расширения штата на 500 сотрудников по всему миру для поддержки роста, компания инвестирует в новые производственные технологии для повышения эффективности и заявляет, что имеет потенциал для увеличения производительности.



Немецкая компания Rheinmetall, базирующаяся в Дюссельдорфе, удвоила годовой объем производства боеприпасов для танков с примерно 70 000 до 140 000 единиц в год и также удвоила свои мощности по производству минометных боеприпасов. В этом году она планирует произвести 110 000 единиц другой артиллерии по сравнению с 70 000 в прошлом году. Компания увеличила потенциальный выпуск патронов среднего калибра с 1,2 млн до 2,2 млн в год, а также увеличила производственные мощности для своих военных грузовиков с 2500 до 4000.



На прошлой неделе Rheinmetall заявила, что достигла соглашения с американской инвестиционной компанией Rhone Group о покупке испанского конкурента Expal Systems SA за 1,2 миллиарда евро. получить доступ к бездействующим производственным мощностям.



Сама Украина тоже производит вооружение. Недавно Государственный концерн "Укроборонпром" анонсировал выпуск 152-мм снарядов, которые будут использовать украинские защитники по всей линии фронта.

