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Захарова обозвала главу МВД Эстонии "душевнобольным"
12.04.2024 11:00 Алина Груднева

Захарова обозвала главу МВД Эстонии "душевнобольным"

Официальная представительница министерства иностранных дел России Мария Захарова сделала жесткий выпад в адрес министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса.

Соответствующий комментарий кремлевским СМИ она озвучила после его предложения признать РПЦ террористической организацией.

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"Все признаки душевного нездоровья налицо. Но и с логикой беда. С кем же тогда, по его мнению, будет общаться папа Римский — с террористами", - сказала Захарова.

Ранее Ляэнеметс пояснил, что РПЦ подчиняется непосредственно Путину, а соответственно и выполняет террористические приказы по всему миру.

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