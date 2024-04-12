



Захарова обозвала главу МВД Эстонии "душевнобольным"

Официальная представительница министерства иностранных дел России Мария Захарова сделала жесткий выпад в адрес министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса.



Соответствующий комментарий кремлевским СМИ она озвучила после его предложения признать РПЦ террористической организацией.



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"Все признаки душевного нездоровья налицо. Но и с логикой беда. С кем же тогда, по его мнению, будет общаться папа Римский — с террористами", - сказала Захарова.



Ранее Ляэнеметс пояснил, что РПЦ подчиняется непосредственно Путину, а соответственно и выполняет террористические приказы по всему миру.