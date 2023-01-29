



Юридический советник Кнессета выступил с резкой критикой линии Ротмана



Юридический советник Кнессета опубликовал письмо с резкой критикой правовой революции и линии, продвигаемой главой комитета по законодательству Симхой Ротманом.



Журналистка Лиор Кенан сообщает о некоторых из основных пунктов этой критики:



1 . Крайние мнения были отобраны и скомбинированы из различных предложений, существовавших на протяжении многих лет, при этом опущены все ранее предложенные механизмы балансировки. Законопроект наносит серьезный ущерб способности суда быть тормозом для власти законодательной и исполнительной власти.



2. Из предыдущих предложений удалены все механизмы балансировки и сдерживания власти коалиционного большинства - такие как, например, прямое закрепление конституционного статуса основных законов.



3. Даже при сравнительном рассмотрении других стран - трудно найти такое сочетание ограничений на способность судебной власти контролировать действия исполнительной власти - в Израиле нет двух палат в законодательной власти, президентский режим, при котором президент иногда имеет право вето на законодательство, региональные выборы или представление в суд Международного суда по правам человека.



В заключение - несбалансированный и крайне необычный в сравнительном отношении механизм, включающий значительное снижение тормозов, наложенных на законодательную и исполнительную власть. Это серьезное нарушение принципа разделения властей и децентрализации правительственной власти - основного принципа демократического режима, что также вызывает серьезные опасения по поводу нарушения прав человека и правил игры демократического режима.