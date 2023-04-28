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Япония прекратит выборочные тесты на коронавирус для посетителей из Китая
28.04.2023 09:24 Евгения Маркова

Япония прекратит выборочные тесты на коронавирус для посетителей из Китая

Япония объявила, что начиная с субботы страна прекратит меры пограничного контроля с помощью тестов на коронавирус, специально предназначенных для посетителей. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров. 

Пассажиры прямых рейсов из Китая в Японию ранее подвергались выборочным проверкам по прибытии — эта мера была принята Японией после того, как в начале этого года в Китае увеличилось количество случаев заболевания коронавирусом.

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