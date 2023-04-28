



Япония прекратит выборочные тесты на коронавирус для посетителей из Китая

Япония объявила, что начиная с субботы страна прекратит меры пограничного контроля с помощью тестов на коронавирус, специально предназначенных для посетителей. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров.



Пассажиры прямых рейсов из Китая в Японию ранее подвергались выборочным проверкам по прибытии — эта мера была принята Японией после того, как в начале этого года в Китае увеличилось количество случаев заболевания коронавирусом.