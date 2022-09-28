



Япония обвинила Россию в грубом и незаконном задержании своего консула

Япония обвинила российские спецслужбы в том, что они арестовали одного из японских дипломатов по обвинению в шпионаже, завязав ему при аресте глаза и руки, в восточном городе Владивосток.



Мотоки Тацунори, японский консул во Владивостоке, был освобожден из-под стражи во вторник, и ему дали 48 часов, чтобы покинуть Россию.



Москва утверждает, что консул получил секретную информацию о ее сотрудничестве с неназванной азиатской страной.



Япония отвергает обвинения и требует официальных извинений.



Служба безопасности России заявила, что задержала г-на Тацунори в понедельник за получение информации о "воздействии западных санкций" на Москву после ее вторжения в Украину в феврале.



"Японский дипломат был задержан с поличным при получении за деньги секретной информации о сотрудничестве России с другой страной в Азиатско-Тихоокеанском регионе", — говорится в сообщении ведомства.



Но Япония заявила, что задержание ее консула по политическим вопросам нарушило Венскую конвенцию о дипломатических отношениях и было проведено "устрашающим образом".



"Чиновнику завязали глаза и сковали руки, так что он не мог двигаться во время задержания, а затем его грубо допрашивали", — сообщил журналистам главный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.



Он сказал, что Япония "решительно протестует против этих невероятных действий", и подтвердил, что дипломат покинет Россию к среде после объявления персоной нон грата.



Япония выступает против российского вторжения и считается в России враждебной страной — наряду с США, Великобританией и другими странами, поддерживающими Украину.



Россия и Япония также имеют давние разногласия по поводу принадлежности территорий, возникшие еще со времен Второй мировой войны.





