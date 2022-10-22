



Япония: если РФ применит ядерное оружие, это будет акт терроризма

Использование Россией ядерного оружия будет расценено как акт враждебности против человечества.

По данным The New Indian Express, такое заявление сделал премьер-министр Японии Фумио Кисида.

По его словам, период неприменения ядерного оружия не должен заканчиваться.

"Угроза применения ядерного оружия со стороны России является серьезной угрозой миру и безопасности международного сообщества и абсолютно неприемлема. Если бы ядерное оружие когда-либо было применено, это было бы актом враждебности против человечества. Международное сообщество никогда не допустит такого акта", – сказал он.