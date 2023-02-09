



Яир Голан: Нас ждет эпоха гражданских беспорядков

Бывший депутат Кнессета от Мерец Яир Голан в своем аккаунте в Twitter призвал к гражданскому неповиновению, написав: "Эпоха протестов закончилась. Эпоха гражданских беспорядков должна начаться".

תם עידן המחאה. חייב להתחיל עידן המרי האזרחי. pic.twitter.com/S7FJJYrXfP — Yair Golan - יאיר גולן (@YairGolan1) February 8, 2023

יאיר גולן: "זה לא ייגמר במחאות, יהיו השבתות ומרי אזרחי בלתי אלים. רק כך הממשלה תבין". pic.twitter.com/0FMdRIaYqw — ישראל פריי (@freyisrael1) January 21, 2023

"Протест резервистов — это протест со стороны людей, которые действительно служили, в отличие от Смотрича, Бен-Гвира и Ротмана", — заявил Голан на марше резервистов против судебно-правовой реформы, инициированной министром юстиции Яривом Левиным."Но если мы продолжим марши на улицах, какими бы впечатляющими они ни были, правительство не поймет, что мы настроены серьезно. Поэтому мы должны парализовать движение в Государстве Израиль, мы должны заблокировать рабочие места. Тогда они поймут, что мы боремся за нашу страну — за всех нас", — добавил он.Около месяца назад Голан написал в своем Twitter-аккаунте призыв к началу гражданского протеста: "Друзья, против злонамеренной и злобной власти есть только один путь — широкомасштабный гражданский протест. Уничтожение системы правосудия, бесконтрольные политические назначения, разрешение харедим делать все, что они хотят, с нашими налоговыми деньгами... зачем нам соглашаться на это? Зачем нам это принимать? Мы никогда не согласимся".''Смените тактику. Больше никаких мирных демонстраций субботними вечерами, никаких постов по вечерам и никаких причитаний. Только действия. Только результаты. Предприятия будут закрыты, службы будут закрыты, дороги будут заблокированы, и тот, кто притворяется, что правит через коррумпированных, гедонистических, экстремистских и темных людей, обнаружит, что народ суверенен", - написал Голан.