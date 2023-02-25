



WSJ: Европейские лидеры хотят убедить Украину начать переговоры с РФ

Германия, Франция и Великобритания рассматривают более тесные связи между НАТО и Украиной как способ побудить Киев начать мирные переговоры с Россией в конце этого года, заявили представители трех правительств, поскольку некоторые из западных партнеров Киева все больше сомневаются в его способности отвоевать всю территорию.



Премьер-министр Великобритании Риши Сунак на прошлой неделе изложил план соглашения, которое предоставит Украине гораздо более широкий доступ к передовой военной технике, оружию и боеприпасам для самообороны после окончания войны. По словам французских, немецких и британских официальных лиц, через год после начала войны Париж и Берлин также поддерживают эту инициативу, и все три правительства видят в ней способ укрепить доверие к Украине и дать правительству стимул начать переговоры с Россией. Об этом пишет The Wall Street Journal.



Официальные лица осторожно заявляют, что любое решение о мирных переговорах полностью зависит от Украины. В пятницу Сунак заявил, что Запад должен предоставить Украине оружие , которое даст ей “решающее преимущество” на поле боя, в том числе военные самолеты. Но публичная риторика скрывает углубляющиеся частные сомнения политиков Великобритании, Франции и Германии в том, что Украина сможет изгнать русских с востока Украины и Крыма, которые Россия контролирует с 2014 года, а также веру в то, что Запад может только помочь сохранить военные усилия так долго, особенно если конфликт зайдет в тупик , говорят официальные лица трех стран.



“Мы постоянно повторяем, что Россия не должна победить, но что это значит? Если война с такой интенсивностью будет продолжаться достаточно долго, потери Украины станут невыносимыми”, – заявил высокопоставленный французский чиновник. “И никто не верит, что они смогут вернуть Крым”.



Такие разговоры резко контрастируют с публичными заявлениями на этой неделе президента Байдена и других западных лидеров, которые призвали к единству , чтобы противостоять тому, что они назвали российской агрессией. Никто не упомянул о перспективе начала переговоров Киева с Москвой в ближайшее время.