



Вырубка лесов: закон ЕС запрещает товары, связанные с уничтожением деревьев

Европейский Союз согласовал новый закон, запрещающий импорт продуктов, связанных с вырубкой лесов.



Товары для дома, такие как кофе, шоколад и некоторая мебель, должны будут пройти строгие проверки, чтобы гарантировать, что леса не были повреждены при их создании.



Экологическая группа Greenpeace назвала это прорывом, но некоторые страны заявили, что правила нанесут ущерб международной торговле. ЕС утверждает, что правила сократят выбросы углерода во всем мире.



Правила распространяются на пальмовое масло, крупный рогатый скот, сою, кофе, какао, древесину и каучук, импортируемые в ЕС. Они также охватывают все товары, получено путем переработки этих продуктов, например, говядину, говорится в пресс-релизе Европейской комиссии.



Компании, продающие свою продукцию в ЕС, должны будут доказать, что их товары не связаны с вырубкой лесов, или им грозят штрафы в размере до четырех процентов от их годового оборота в ЕС.



Согласно оценке воздействия, проведенной Европейской комиссией, новый закон будет ежегодно защищать не менее 71 920 гектаров леса — около 100 000 футбольных полей.



Комиссия заявила, что это также сократит ежегодные глобальные выбросы углерода на 31,9 миллиона метрических тонн в год — примерно столько же, сколько, например, составили выбросы углерода в Дании в 2021 году.



Европейский совет, в котором государства-члены согласовывают политику, и Европейский парламент еще не ратифицировали соглашение.



Закон вступает в силу через 20 дней после его официального принятия, что, как ожидается, произойдет в следующем году, сообщили BBC в Европейской комиссии.



Как только это станет законом, у крупных операторов и трейдеров будет 18 месяцев, чтобы начать соблюдать новые правила. У небольших компаний будет 24 месяца на адаптацию.



Компании должны будут специально доказать, что их товары не были произведены на земле, где лес был вырублен после декабря 2020 года.



По словам представителя Еврокомиссии, изменение закона практически не повлияет на цены для потребителей.



ЕС заявил, что будет работать с внешними странами над улучшением их регулирующих возможностей, но некоторые страны, с которыми он торгует, включая Бразилию и Индонезию, заявили, что правила будут обременительными и дорогостоящими.



На прошлой неделе посол Канады в ЕС заявил, что новые правила нанесут ущерб торговле между Канадой и ЕС. Посол Айлиш Кэмпбелл также защитила репутацию Канады в области вырубки лесов. Группы лесозаготовительной промышленности заявили, что их деятельность соответствует высоким стандартам устойчивости, отчасти благодаря тому, что деревья высаживаются вместо тех, которые вырубаются на общественных землях, что требуется по закону.



Объявление сделано накануне саммита COP-15 по биоразнообразию , который пройдет с 7 по 19 декабря.

