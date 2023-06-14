



Выборы в комитет по отбору судей: одобрен кандидат от оппозиции

В Кнессете спустя несколько часов после голосования завершился подсчет голосов в отношении кандидатов в комитет по отбору судей.



В частности, в него вошла депутат от оппозиции Карин Эльхарар.



Ее кандидатуру поддержали 58 человек в ходе тайного голосования, против выступили 56.



В свою очередь, Тали Готлиб от "Ликуда", которая отказалась сегодня выходить из гонки, не прошла в комитет. Ее поддержали лишь 15 депутатов, а против выступили 59.



Еще до объявления официальных результатов депутаты от оппозиции начали поздравлять Эльхарар на фоне слухов, что в ее пользу было отдано достаточно голосов.



Ранее члены оппозиции объявляли, что выйдут из переговоров по правовой реформе в резиденции президента, если в комитет не попадет их представитель.



Между тем, утром сообщалось о том, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу поручил членам парламента от "Ликуда" выйти из гонки, а затем выступить против единственных оставшихся кандидатов, чтобы добиться перенесения голосования на 30 дней.



Комментируя результаты голосования, Готлиб накинулась с критикой на коллег по коалиции: "Коалиция с 64 мандатами не знала, как выбрать двух своих представителей. Члены коалиции проголосовали за представителя оппозиции. Это позор".



В свою очередь, Яир Лапид и Бени Ганц остались довольными результатами голосования, однако настояли на том, что переговоров относительно правовой реформы не будет до тех пор, пока в комитет по отбору судей не будет избран второй кандидат.



Выступая следом за ними, Эльхарар поблагодарила всех, кто отдал за нее голоса, подчеркнув, что комитет по назначению судей "не должен быть игрушкой в руках политиков". Независимая судебная система — основа демократического правления", - добавила она.



Вечером выступил и сам Нетаниягу, сказав, что Лапид и Ганц искали любые пути, лишь бы сорвать переговорный процесс. Он напомнил, что несколько месяцев назад они просили прервать законодательство, чтобы попытаться достичь консенсуса. Вчера, выдвинули очередной ультиматум, но даже после избрания Эльхарар все равно вышли из переговоров.



"Их представительница избрана, но они все равно пошли на этот шаг. Ганц и Лапид не хотят вести настоящие переговоры", - подчеркнул он.