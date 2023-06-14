



Нетаниягу: Ганц и Лапид ищут любой способ, лишь бы сорвать переговоры

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу прокомментировал заявления лидеров оппозиции Яира Лапида и Бени Ганца о том, что они выходят из переговорного процесса относительно правовой реформы.



"Сегодня окончательно прояснилось, что Ганц и Лапид всеми путями искали способ прервать переговоры. Три месяца назад они сказали, что если мы сделаем перерыв в законодательном процессе в отношении реформы, они начнут переговоры", - сказал он в вечернем видеообращении.



Глава израильского правительства обвинил коалицию в том, что, несмотря на сделанный перерыв, те так и не пошли на настоящие переговоры.



"Они отвергали все предложения, даже самые минимальные. А сегодня у них появилось что-то новое. Вчера они заявили, что, если их представительница не будет избрана в комитет по назначению судей, они прервут переговоры. Их представительница избрана, но они все равно пошли на этот шаг. Ганц и Лапид не хотят вести настоящие переговоры", - подчеркнул он.

