



Лапид и Ганц: без комитета не будет переговоров

Лидеры оппозиции Яир Лапид и Бени Ганц приветствовали избрание депутата "Еш Атид" Карин Эльхарар в комитет по отбору судей.



Они сказали, что это - "хорошая новость".



Тем не менее, Лапид посетовал на то, что комитет не сможет собраться до тех пор, пока не будет отобран второй кандидат после того, как в него не прошла представительница коалиции Тали Готлиб.



"Когда-то Нетаниягу был хоть и мошенником, но сильным. Сегодня же он мошенник и слабак. Без комитета не будет переговоров", - подчеркнул Лапид.



Его позицию поддержал и Бени Ганц, отметив, что бессмысленно продолжать переговоры по правовой реформе до тех пор, пока не будет избран второй член комитета.



"Сегодня премьер-министр решил пойти против страны. Он потерпел неудачу. Нетаниягу сдался экстремистам", - сказал он, приветствовав решение некоторых членов коалиции отдать свои голоса за Эльхарар.



В ответ Нетаниягу сказал, что Лапид и Ганц искали любые пути, лишь бы сорвать переговорный процесс. Он напомнил, что несколько месяцев назад они просили прервать законодательство, чтобы попытаться достичь консенсуса. Вчера, выдвинули очередной ультиматум, но даже после избрания Эльхарар все равно вышли из переговоров.



"Их представительница избрана, но они все равно пошли на этот шаг. Ганц и Лапид не хотят вести настоящие переговоры", - подчеркнул он.