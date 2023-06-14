



Готлиб обвинила чиновников в “распространении лжи”

Депутат от “Ликуда” Тали Готлиб вновь заявляет, что не оставит попыток получить место в комиссии по отбору судей, и обвиняет чиновников в офисе премьер-министра в “распространении лжи” о ней.



“Я не снимаю свою кандидатуру, — написал Готлиб в Твиттере. - Мне жаль разочаровывать сотрудников офиса премьер-министра, которые сливают ложь в СМИ, пытаясь навредить мне, потому что Нетаниягу никогда не кричал на меня, что я наношу ущерб безопасности государства“.



Готлиб добавила, что Нетаниягу “абсолютно не вышел из себя. Он действительно повысил голос и просил меня снять мою кандидатуру и положиться на его богатый опыт, и другие министры тоже повысили свой голос. Я все еще кандидат“.



Нетаниягу поручил членам парламента от “Ликуда“, чтобы все вышли из гонки, а затем проголосовали против единственных оставшихся кандидатов, стремясь добиться перенесения голосования через 30 дней.



