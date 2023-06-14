



Эльхарар: Комитет по отбору судей не может быть игрушкой в руках политиков

Депутат Кнессета от "Еш Атид" Карин Эльхарар прокомментировала ее избрание в комитет по назначению судей.



Она поблагодарила тех, кто отдал ей свои голоса.



"Комитет по назначению судей не должен быть игрушкой в руках политиков", - сказала она.



По словам Эльхарар, в настоящее время суды в стране являются недоукомплектованными.



"Когда министр юстиции и председатель коалиции отказались от создания комитета, они обрекли граждан на дальнейшее ожидание бесконечных обсуждений и вердиктов. Независимая судебная система — основа демократического правления", - добавила она.



