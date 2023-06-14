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эльхарар
14.06.2023 20:28 Алина Груднева

Эльхарар: Комитет по отбору судей не может быть игрушкой в руках политиков

Депутат Кнессета от "Еш Атид" Карин Эльхарар прокомментировала ее избрание в комитет по назначению судей.

Она поблагодарила тех, кто отдал ей свои голоса.

"Комитет по назначению судей не должен быть игрушкой в руках политиков", - сказала она.

По словам Эльхарар, в настоящее время суды в стране являются недоукомплектованными.

"Когда министр юстиции и председатель коалиции отказались от создания комитета, они обрекли граждан на дальнейшее ожидание бесконечных обсуждений и вердиктов. Независимая судебная система — основа демократического правления", - добавила она.

 

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