



Кнессет провел голосование по кандидатам в комиссию по отбору судей

Кнессет провел голосование по кандидатам в комиссию по отбору судей. После того, как все претенденты от коалиции выбыли из гонки, в ней остались только депутат "Ликуда" Тали Готлиб и член оппозиционной "Еш Атид" Карин Эльхарар.



Ожидается, что коалиция проголосует против обоих кандидатов, при этом спикер Кнессета Амир Охана отметил, что если большинство выскажется против, то голосование будет проведено еще раз через месяц.



Голосование является тайным, депутаты голосуют по одному. Ожидается, что результаты будут объявлены примерно через два часа.