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Готлиб: члены коалиции проголосовали за кандидата от оппозиции - позор!
14.06.2023 19:05 Алина Груднева

Готлиб: члены коалиции проголосовали за кандидата от оппозиции - позор!

Депутат Кнессета от "Ликуда" Тали Готлиб была возмущена результатами голосования в комитет по отбору судей.

Она резко раскритиковала членов коалиции, которые отдали свои голоса за кандидатку от оппозиции Карин Эльхарар.

"Коалиция с 64 мандатами не знала, как выбрать двух своих представителей. Члены коалиции проголосовали за представителя оппозиции. Это позор", — возмутилась она.

Напомним, что в ходе голосования ее кандидатуру поддержали лишь 15 депутатов, а 59 выступили против нею. Таким образом, в комитет прошла лишь Эльхарар.
 

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