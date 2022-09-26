



Выборы в Италии: ультраправые заявляют о своей победе

Лидер "Братьев Италии" Джорджия Мелони одержала победу на всеобщих выборах и станет первой женщиной-премьером Италии, возглавив самое крайне правое правительство со времен фашистской эпохи Бенито Муссолини.



Обращаясь к средствам массовой информации и сторонникам рано утром в понедельник, Мелони сказала, что это была "ночь гордости для многих и ночь искупления".



Согласно предварительным результатам, альянс крайне правых партий, возглавляемый партией Мелони "Братья Италии", может набрать не менее 44% голосов.



При подсчете 63% голосов ультраконсервативная партия "Братья Италии" набрала не менее 26%, партнеры по коалиции во главе с Маттео Сальвини набрали около 9%, а партия Сильвио Берлускони Forza Italia набрала более 8%. Окончательные результаты ожидаются позже в понедельник. Формирование нового правительства займет несколько недель,



Мелони вышла на политическую арену Италии в 2006 году и стала соучредителем "Братьев Италии" в 2012 году, партии, повестка дня которой основана на евроскептицизме и антииммиграционной политике.



На последних выборах в 2018 году партия набрала всего 4,5% голосов, но ее популярность резко возросла в последние годы, подчеркнув давнее неприятие Италией основной политики.



Мелони отличается от лидеров коалиции по вопросу Украины. В то время как Берлускони и Сальвини заявили, что хотели бы пересмотреть санкции против России из-за их влияния на итальянскую экономику, Мелони твердо поддерживает защиту Украины.



Мелони глубоко консервативна, открыто выступает против ЛГБТ и пригрозила поставить под сомнение однополые союзы, которые были легализованы в Италии в 2016 году. Она также назвала аборт "трагедией", вызвав опасения за будущее прав женщин в стране.



Досрочные общенациональные выборы в воскресенье были вызваны межпартийными распрями, которые привели к падению правительства премьер-министра Марио Драги в июле.



Новому премьер-министру – шестому всего за восемь лет – будет поручено решить ряд проблем, среди наиболее острых для страны – рост цен на энергоносители и экономическая неопределенность.



И хотя Мелони должна войти в историю как первая женщина-премьер-министр Италии, ее политика не означает, что она обязательно заинтересована в продвижении прав женщин.



Эмилиана Де Блазио, советник по вопросам разнообразия и инклюзивности в Университете LUISS в Риме, сказала CNN, что Мелони "вообще не поднимает вопросов о правах женщин и расширении их возможностей в целом".



В своем посте в социальной сети рано утром в понедельник Мелони посвятила свою предполагаемую победу "всем активистам, менеджерам, сторонникам и каждому человеку, который за эти годы внес свой вклад в реализацию нашей мечты, спонтанно и самоотверженно отдавая душу и сердце".



Она добавила: "Мы не обманем вашего доверия. Мы готовы поднять Италию".

