



Вторжение в Украину препятствует расширению Совета Безопасности ООН

Практически все заинтересованные стороны согласны с тем, что спустя почти восемь десятилетий после своего создания мощный Совет Безопасности ООН должен расширяться, развиваться, включать в себя больше голосов. Но, как и во многих других случаях, главный вопрос — и самое большое разногласие — заключается в том, как именно.



Пять стран, которые были крупными державами в конце Второй мировой войны, доминировали в Организации Объединенных Наций и ее самом важном органе - Совете Безопасности - на протяжении всей ее 77-летней истории. Совет остается в своей нынешней конфигурации, несмотря на то, что в течение четырех десятилетий другие страны требовали присоединиться к этой группе VIP, чтобы отразить резко изменившийся мир 21-го века.



Неспособность Совета отреагировать на вторжение России в Украину на собрании мировых лидеров в этом месяце пролила свет еще на одну ошибку: поглощенные национальными интересами и региональным соперничеством, 193 страны-члена ООН заблокировали расширение органа, которому поручено обеспечивать международное сотрудничество, мир и безопасность.



Послевоенная эпоха, когда была создана Организация Объединенных Наций, отражала стремление, говоря словами, открывающими Устав ООН, "избавить грядущие поколения от бедствий войны". Сторонники говорят, что обновленный совет с большим количеством голосов может переориентировать эту предпосылку. Но разногласия по поводу размера, состава и полномочий обновленного совета заставили поколения дипломатов ООН задуматься о том, изменится ли он когда-нибудь.



Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обозначил проблему еще в 2020 году: "Страны, одержавшие победу более семи десятилетий назад, отказались рассматривать реформы, необходимые для изменения соотношения сил в международных институтах".



"Неравенство начинается сверху — в глобальных институтах", — сказал тогда Гутерриш. —"Преодоление неравенства должно начинаться с его реформирования».



Но этого еще не произошло.



В состав Совета Безопасности, состоящего из 15 членов, входят 10 непостоянных членов из всех регионов мира, избираемых на двухлетний срок без права вето, и пять постоянных членов с правом вето: США, Россия, Китай, Великобритания и Франция.



Именно использование Россией и угроза использования права вето не позволили Совету принять меры в отношении продолжающейся уже семь месяцев войны в Украине. Это провал, отмеченный многими лидерами в их выступлениях на Генеральной Ассамблее, наряду с их постоянными жалобами на то, что совет устарел и непредставителен.



Особое раздражение у правительств Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна: у них нет постоянных членов. Может ли это измениться? Американский президент считает, что так и должно быть.



"Пришло время, чтобы это учреждение стало более инклюзивным, чтобы оно могло лучше реагировать на потребности современного мира", — заявил Джо Байден Генеральной Ассамблее на прошлой неделе.



Он призвал к увеличению числа как постоянных, так и непостоянных членов, в том числе "постоянных мест для тех стран, которые мы давно поддерживаем, и постоянных мест для стран Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна". Соединенные Штаты также поддерживают постоянные места для Германии, Японии и Индии.



Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что мир требует международного консенсуса.



"Вот почему я надеюсь, что мы, наконец, сможем реформировать Совет Безопасности, чтобы он стал более представительным, приветствовал новых постоянных членов и оставался способным в полной мере выполнять свою роль, ограничивая использование права вето в случаях массовых преступлений", — сказал Макрон.



А министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступавший перед ассамблеей в субботу, призвал к "более демократичному" совету за счет расширения представительства из Африки, Азии и Латинской Америки и добавления Индии и Бразилии. После этого на пресс-конференции он сказал, что добавление "враждебных" западных стран, таких как Япония и Германия, не принесет Совету ничего нового: "Все они следуют приказам Соединенных Штатов".



Президент Сенегала Маки Салл, председатель Африканского союза, подтвердил свое требование о двух постоянных местах, заявив, что пора прекратить "ограничивать Африку маргинальными кругами принятия решений". Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что война на Украине доказывает, что "реформа ООН необходима, если мы хотим обрести мир во всем мире".



Премьер-министр Барбадоса Миа Моттли призвала лишить пять постоянных членов права вето: "Совет Безопасности, сохраняющий право вето в руках немногих, все равно приведет нас к войне". А президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна продолжит подчеркивать, что "мир больше пяти".



Практически все председатели Генеральной Ассамблеи в последние годы вели переговоры о реформе Совета Безопасности. Министр иностранных дел Мальдив Абдулла Шахид, ушедший с поста президента в этом месяце, посетовал, что не смог заключить сделку, "отражающую новую реальность мира". Его преемник Чаба Кёрёши обещает продолжать эту политику.



"Настало время, чтобы совет более равноправно представлял население мира и отражал реалии 21 века", — сказал Кёрёши.



В этом году Генеральная Ассамблея приняла одну реформу: любой постоянный член совета, наложивший право вето, теперь должен предстать перед 193 странами Ассамблеи во время дебатов, чтобы объяснить, почему.



Дэвид Схеффер, бывший посол США по особым поручениям по вопросам военных преступлений, сказал, что предложение Байдена "выходит за рамки всего, что правительство США заявляло ранее по этому вопросу» и «принимает реальность мира, в котором мы живем сегодня, а не мира 1945 года в конце преобразующей войны".



Ричард Гоуэн, директор Международной кризисной группы ООН, назвал замечания Байдена о реформе "умным политическим гамбитом", вызвавшим ажиотаж среди дипломатов и официальных лиц ООН. Замечания, по его словам, отражают обеспокоенность США тем, что доверие к совету ослабевает и что американским интересам служит "иметь более или менее функциональный совет в качестве альтернативы анархии".



"Китай особенно ненавидит идею о том, что Япония и Индия могут использовать обсуждения реформ для получения постоянных мест в совете. Поэтому Пекин может в конечном итоге заблокировать весь процесс", — сказал Гоуэн.



Но он сказал: "Байден вызвал дискуссию о реформе, которая продлится как минимум пару лет". Закончится ли это фактическими изменениями или просто еще одним разговором, еще неизвестно.

