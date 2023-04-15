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Вступление Финляндии в НАТО ускорило процесс получения Турцией F-16
15.04.2023 18:33 Алина Груднева

Вступление Финляндии в НАТО ускорило процесс получения Турцией F-16

Вступление Финляндии в состав НАТО ускорил процесс реализации соглашения о продаже американский истребителей F-16 Турции .

По данным NTV, об этом сообщил официальный представитель Эрдогана Ибрагим Калин.

"Администрация США по-прежнему хочет, чтобы процесс продвигался вперед", - отметил Калин.

По его словам, процесс ускорился после того, как, благодаря в том числе Турции, было утверждено членство Финляндии в Североатлантическом Альянсе.

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