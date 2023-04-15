



Вступление Финляндии в НАТО ускорило процесс получения Турцией F-16

Вступление Финляндии в состав НАТО ускорил процесс реализации соглашения о продаже американский истребителей F-16 Турции .



По данным NTV, об этом сообщил официальный представитель Эрдогана Ибрагим Калин.



"Администрация США по-прежнему хочет, чтобы процесс продвигался вперед", - отметил Калин.



По его словам, процесс ускорился после того, как, благодаря в том числе Турции, было утверждено членство Финляндии в Североатлантическом Альянсе.