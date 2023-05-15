



Впервые после 9 мая Лукашенко появился на публике. Фото

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко впервые с 9 мая появился на публике. Фото его визита якобы в центральный командный пункт ВВС и войск ПВО опубликовал близкий к президентской пресс-службе канал Пул Первого.



"Заслушает (Лукашенко, - ред.) доклад об организации и выполнении задач боевого дежурства по противовоздушной обороне. Мероприятие начинается прямо сейчас", - говорится в сообщении.



На фото с места происшествия Лукашенко позирует в военной форме. Видно, что его левая рука забинтована.



Напомним, слухи об ухудшении здоровья Лукашенко стали появляться после его появления на параде в Москве 9 мая. Самопровозглашенный глава Беларуси появился с забинтованной рукой, кроме того, его пришлось возить машиной. Лукашенко не остался на обед после парада в Москве и сразу вернулся в Минск.



13 мая Лукашенко приехал в президентскую клинику. 14 мая он не появился на торжествах по случаю Дня флага, герба и гимна.



Впоследствии первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константин Затулин заявил, что самопровозглашенный президент Беларуси заболел, но у него не ковид.