



Вдова Навального: у Путина нет главного - любви к России

Вдова российского оппозиционера Алексея Навального Юлия выразила благодарность всем тем, кто участвовал в акции "Полдень против Путина" 17 марта во время "выборов" президента РФ.



"Вас - смелых, свободных, честных людей по всей России, которые пришли в "Полдень против Путина" к своим избирательным участкам, - было так много. Я благодарна каждому", - сказала она в видеообращении.



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По словам Навальной, у тех, кто сидит в Кремле, есть много домов, яхты и миллиарды украденных денег, а также армия и пропаганда.



"Но у них нет главного — любви к России и желания изменить нашу страну к лучшему. А у вас есть. Не побоявшись прийти 17 марта в 12 часов, вы это доказали", - подчеркнула Юлия.



Она добавила, Путин хочет показать миру, будто у пользуется в России огромной поддержкой, хотя на самом деле это не так. Вдова Навального призвала россиян не сдаваться и продолжать борьбу с режимом.





