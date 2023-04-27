



В Турции опровергли сообщение об инфаркте Эрдогана

Центр по борьбе с дезинформацией при администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана опроверг информацию о том, что он перенес инфаркт и был госпитализирован.



"Утверждения о том, что у президента Эрдогана случился сердечный приступ и он был госпитализирован, не соответствуют действительности. Президент примет участие в церемонии первой загрузки топлива на АЭС "Аккую", которая состоится завтра, посредством прямого включения", - говорится в заявлении Центра по борьбе с дезинформацией.



Вице-президент Турции также заявил, что у главы государства легкая простуда и оценил его состояние как очень хорошее.



