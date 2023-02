В США показали отправку десятков БМП Bradley в Украину – видео

Транспортное командование США сообщило, что доставляет более 60 Bradley в Украину в рамках соглашения о военной помощи Соединенных Штатов на сумму 2,85 миллиарда долларов. Ответная помощь была объявлена в начале 2023 года. Ожидается, что Украина получит более 100 боевых машин, называемых "убийцами танков". Bradley находится на вооружении армии США с 1981 года и прошла многочисленные модернизации.



БМП Bradley прошла несколько модернизаций – M2A2 ODS, M2A3 и M2A4 и получила дополнительное усиление брони, обеспечивающее защиту от 30-мм пушек в лобной проекции. Несмотря на модернизацию, вооружение Bradley осталось неизменным – 25-мм автоматическая пушка М242 и две пусковые ПТРК TOW. Экипаж БМП составляет 3 человека и 7 бойцов в десантном отделении. Bradley имеют как наступательные, так и оборонные возможности.



Технические характеристики М2 Bradley:

