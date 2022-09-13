



В Подмосковье задержан директор авиазавода, шпионивший на Украину

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали директора по качеству авиационного завода по подозрению в государственной измене. Об этом 13 сентября сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.



По имеющимся данным, мужчина занимал должность директора по качеству авиационного завода в Подмосковье и имел доступ к секретной информации. Он фотографировал чертежи деталей боевой авиационной техники и отправлял снимки гражданину Украины — сотруднику Одесского авиационного завода.



По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.