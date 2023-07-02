



В Кыргызстане разработают институт матчества

Конституционный суда Кыргызстана признал необходимость разработки института матронима/матчества для граждан, достигших 16 лет. Об этом на своей странице рассказала активистка Алтын Капалова.



Капалова отметила, что решение имеет два пункта. Первый – это признание возможности получения матчества и рекомендация кабинету министров внести соответствующие поправки в действующее законодательство.



“Решение окончательное. Обжалованию не подлежит. Вступает в силу с момента провозглашения”, – гласит постановление КС.



При этом, согласно решению суда, матчество сможет взять только совершеннолетний гражданин Кыргызстана. Активистка написала, что ее 16-летний сын (возраст совершеннолетия в республике), который скоро пойдет получать паспорт, сможет взять ее имя в качестве матчества. По словам Капаловой, далее она намерена обжаловать это решение в международных судах.



“Несмотря ни на что я считаю это победой. Женщины все еще не могут дать свое имя своим детям при рождении, но взрослые дети могут взять имя своей мамы. Я поздравляю всех с этой победой!”, – написала Капалова.



Весной 2021 года Алтын Капалова сменила документы своих несовершеннолетних детей, вписав туда матчество (матроним), после чего государственная регистрационная служба Кыргызстана подала в суд на активистку.



“Я решила, что у детей вместо отчества должно быть матчество, потому что у них нет отца. Реальность тысяч и тысяч женщин в моей стране: по документам отец есть, а фактически в жизни ребенка его нет. Я советовалась с детьми. Они такие: “О, мам! Круть! Давай!” Они же не жертвы патриархальных традиций и привычек. Поэтому отнеслись к этому легко, радостно и просто”, – рассказала тогда активистка.